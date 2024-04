Frena il mercato europeo dell' auto - -2,8% a marzo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Battuta d'arresto aper ilin Europa Occidentale (Ue+Efta+Regno Unito). Le immatricolazioni nel mese - secondo i dati'Acea, l'associazione dei costruttori europei - sono state 1.383.410, in calo del 2,8% rispetto a2023. Nei primi tre mesi'anno sono state vendute in tutto 3.395.049, il 4,9% in piùo stesso periodo'anno scorso. La quotaelettriche aè scesa dal 13,9% al 13%, mentre quellae ibride è salito dal 24,4% al 29%. Benzina e diesel hanno conquistato menoa metà del(47,8%, contro il 51,8% di2023). ...