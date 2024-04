Francia - due bambine accoltellate vicino a scuola

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

Pubblicato il 18 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Duedi 6 e 11 anni sono statea unaelementare a Souffelweyersheim,a Strasburgo in. Lo rende noto l'emittente Bfmtv spiegando che l'aggressore, affetto da disturbi psichici, è stato fermato e le dueportate in ospedale con ferite non gravi. In serata, infatti, sono state dimesse. Una terza ragazzina di un altro istituto ha avuto un attacco cardiaco – e le sue condizioni sono gravi – dopo che tutte le scuole della cittadina di Souffelweyersheim erano state messe in lockdown per ragioni di sicurezza. Il 28enne sospettato dell'attacco è stato fermato subito dopo l'aggressione senza opporre resistenza. Secondo Bfmtv, che cita fonti giudiziarie, il giovane sarebbe già ...