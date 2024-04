Francesco Chiofalo | Cambio colore degli occhi Cos’è la keratopigmentazione

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 18 aprile 2024)si sottoporrà allaanulare. L’ex concorrente di Temptation Island, oggi 35 anni, ha raccontato su Instagram di volersi schiarire gli, mettendo in allarme molti dei suoi follower. “So che verrò sommerso di critiche, ma ho deciso di dirlo perché tanto è una cosa piuttosto evidente”, ha esordito in alcune storie. “So che vi sembrerà folle… in parte sembra folle anche a me”. “Tra qualche giorno qua a Roma mi sottopongo all’intervento diagli. Ho già dato l’anticipo e prenotata la data dell’intervento ed è tra pochissimi giorni”, ha svelato. Poi, l’ex concorrente del reality di Canale 5 ha voluto rispondere anticipatamente a chi lo avrebbe accusato di volersi sottoporre a un’operazione inutile: “Non ci vedo ...