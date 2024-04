Francesco Benigno squalificato dall’Isola dei Famosi | la produzione risponde alle accuse

(Di giovedì 18 aprile 2024) A L’Isola dei2024 è scoppiato il caso. Ufficialmente, come da comunicato diffuso da Mediaset, l’attore si è ritirato dal gioco ma il diretto interessato ha smentito tutto accusando la rete e ladi averlo prelevato con la forza dopo un’accesa lite con Peppe Di Napoli, un altro concorrente del reality show condotto da Vladimir Luxuria.che hanno fatto il giro del web e che hanno spinto Banijay Italia, che produce il programma, a diramare una nota con la propria versione della vicenda. Lade L’Isola deireplica a“Banijay Italia ribadisce che l’esclusione dida L’Isola deiè avvenuta a ...

Nonostante la durissima nota diramata dalla produzione de “L’ Isola dei Famosi ”, Francesco Benigno continua a protestare per la sua esclusione e furioso , in una intervista rilasciata a Fanpage, ha ... (ilfattoquotidiano)

Francesco Benigno ha querelato Elenoire Casalegno con l’accusa di aver dichiarato il falso. Lo ha dichiarato lui stesso fra le pagine di FanPage. “Ho visto Elenoire Casalegno che mi ha detto di non ... (biccy)

In arrivo due nuovi concorrenti e per i meno votati al televoto ci sarà la sfida per la salvezza - Anticipazioni Isola dei famosi 2024 oggi, giovedì 18 aprile. Due nuovi ingressi. L'espulsione di Francesco Benigno ...gazzetta

Isola dei Famosi 2024 , Francesco Benigno contro il reality: «Mi hanno costretto ad abbandonare». E il programma risponde - L'attore ha accusato la produzione del reality di Canale 5 di averlo allontanato contro la sua volontà, ma qual è la veritàvanityfair

Isola, i produttori rompono il silenzio: “Offesi dalle bugie di Benigno” - A seguito delle dichiarazioni dell'attore palermitano, la casa di produzione dell'Isola dei Famosi rompe il silenzio.gossipetv