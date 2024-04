Francesco Benigno squalificato da L’Isola dei Famosi 2024 | la produzione avrebbe cercato di corromperlo per poi minacciarlo

(Di giovedì 18 aprile 2024) È arrivata la prima squalifica adeie a pagarne le conseguenze è stato, che non ha esitato a raccontare sui suoi profili social il folle motivo per cui è stato allontanato dal reality, svelando anche alcuni retroscena sconcertanti sul comportamento della. Stando al racconto dell’ex naufrago, prima gliro proposto un compenso in denaro in cambio di un video fake per poi passare alle minacce dopo il suo rifiuto. Ma andiamo nei dettagli delle scioccanti dichiarazioni dell’attore.dei: il ritiro diè una menzognaha voluto mettere subito in ...

Fanpage.it ha parlato con Francesco Benigno , il naufrago squalificato dall' Isola dei Famosi 2024. Il concorrente sostiene che un autore in particolare volesse eliminarlo: "Si era messo in testa in ... (fanpage)

Isola dei Famosi, anticipazioni: Francesco Benigno sotto accusa. Nuovi ritiri in vista - La quarta puntata dell'Isola dei Famosi, in onda questa sera su canale 5, ha tutti gli ingredienti giusti per rivelarsi particolamente interessante. Vladimir Luxuria affronterà in ...leggo

La madre della sposa | movie | 2024 | Official Trailer - Una mamma premurosa parte per un'isola tropicale per il matrimonio della figlia, solo per scoprire che il padre dello sp | dG1fTzhXWG13ZnJsREE ...msn

Isola, scoppia il caso Francesco Benigno: "Mediaset mi ha fatto proposte economiche per fingere il ritiro" - Giallo sull'esclusione di Francesco Benigno dall'Isola dei Famosi. "A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento, Francesco Benigno è stato escluso da 'L’Isola dei Famosi'. Il tele ...today