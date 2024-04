FOTO Iba Drink 2024 - gli studenti di Benevento al concorso nazionale sui cocktail

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 18 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAnche il beneventano è stato rappresentato nelIBA, con gliNicola Pio Piscitelli e Sabrina Porrino, accompagnati dal prof. Fabio Genovese e preparati anche dal prof. Rosario Baldino. Stiamo parlano dell’Istituto alberghiero “Aldo Moro” di Montesarchio che ha portato due splendidi risultati: per la prova teorica primo posto per Nicola Pio Piscitelli, mentre Sabrina Porrino si è posizionata al terzo posto nella rielaborazione del twist dell’Americano. Si è conclusa la 8° Edizione delIBA, tenutasi quest’anno in un posto particolare: l’oratorio biblioteca di S. Andrea nei pressi dell’Istituto “Giovanni Da Verrazzano” che ha preparato l’evento. La gara è stata organizzata dall’Associazione ...