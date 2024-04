Formula 1 – A casa della Mercedes - Verstappen vuole un altro trionfo Lecler - vincente a 9,00 su Sisal -t, sogna di interrompere il digiuno

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) (Adnkronos) - Roma, 18 aprile 2024 – Il Circus1 resta in Asia e, da Suzuka, si trasferisce a Shangai dove, dopo 5 anni, torna il Gran Premio di Cina. Max, che su questo tracciato ha conquistato al massimo un terzo posto, va a caccia dell'ennesimostagionale in quella che, statistiche alla mano, è. La scuderia tedesca, in grandissima difficoltà in questa prima parte di stagione, ha infatti vinto in 6 occasioni su 16 edizioni totali. Il campione del mondo, con la Red Bull, peròaggiungere anche Shangai alla sua collezione di successi e, per gli esperti, è favoritissimo in tutte le categorie: a partire dalle qualifiche, pole offerta a 1,65, per continuare con la gara, ...