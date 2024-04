Formazioni Liga 32a giornata 2023/2024

(Di giovedì 18 aprile 2024) ProbabiliLa32a. Le scelte degli allenatori per il prossimo turno della massima serie del campionato spagnolo. Per ogni partita indichiamo se la formazione è probabile o ufficiale. Non è facile prevedere chi scenderà in campo quindi fino a un’ora prima del calcio d’inizio è possibile che gli undici iniziali previsti subiscano InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Girona-Cadice è una gara valida per la trentaduesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: tv, formazioni e pronostici Raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League ... (ilveggente)

Getafe-Real Sociedad è una gara valida per la trentaduesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 14:00: tv, formazioni e pronostici Nonostante il Getafe sia salvo – con 39 punti si può ... (ilveggente)

Union Berlino-Bayern Monaco è una partita valida per la trentesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni , pronostici . Mercoledì scorso è bastato un ... (ilveggente)

PRIMEIRA Liga - Pareggio per 1-1 fra Rio Ave e Arouca - Pareggio per 1-1 fra Rio Ave e Arouca nella sfida valida per il 30° turno di Primeira Liga. Dopo il vantaggio dei padroni di casa con Joca al 36' gli ospiti hanno trovato il pari con Mujica al 47'. L' ...napolimagazine

Athletic Bilbao – Granada: ecco le Formazioni ufficiali del match - Va stasera in scena alle ore 21 il match valevole per la trentaduesima giornata de La Liga tra Athletic Bilbao e Granada. I baschi puntano all’accesso in Champions League mentre gli ospiti cercano ...generationsport

Liga - Pari tra Athletic Bilbao e Granada, il match termina 1-1 - È terminato 1-1 il match tra Athletic Bilbao e Granada, valido per la 32esima giornata della Liga spagnola. Ospiti in vantaggio con un autogol di Williams, pareggio dei padroni di casa con Guruzeta.napolimagazine