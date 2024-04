FORMAZIONE UFFICIALE Roma-Milan - Pioli rivoluziona il centrocampo La scelta su Musah

(Di giovedì 18 aprile 2024) Resa nota ladelche affronterà lain Europa League.lanciain regia, Chukwueze in panchina Iltra poco scenderà in campo allo Stadio Olimpico per affrontare lanella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. In questi minuti è stata resa nota ladei rossoneri. Stefanoha sciolto i suoi dubbi riguardo alla presenza di Samuel Chukwueze dal primo minuto. Il nigeriano ex Villarreal darà il suo contributo alla causa rossonera partendo dalla panchina. Sulla trequarti confermati Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leao dietro Olivier Giroud. L’altro dubbio della vigilia riguardava il ballottaggio tra ...

Resa nota la FORMAZIONE UFFICIALE del Milan che affronterà la Roma in Europa League . Pioli recupera Thiaw e non ci rinuncia in difesa Il Milan tra poco scenderà in campo a San Siro per affrontare la ... (dailymilan)

Atalanta-Liverpool, le formazioni ufficiali - La partita fra Atalanta e Liverpool, in programma alle 21:00, sarà trasmessa in diretta su Dazn, Sky Sport, Sky Sport Calcio e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.gianlucadimarzio

Formazioni non ancora annunciate - PAOK Salonika - Bruges è valevole per i Quarti della competizione Conference League 2023/2024. La partita è in programma il giorno 18 aprile alle ore 21:00 allo stadio Toumba Stadium di Thessaloniki.sport.virgilio

Roma-Milan, le formazioni ufficiali: El Shaarawy a destra - La cronaca e il tabellino di Roma-Milan, gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra la squadra di De Rossi e quella di Pioli.siamolaroma