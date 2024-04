Formaggi imposti ai ristoranti? Lollobrigida smentisce | Notizia priva di fondamento

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 18 aprile 2024) Nessun piatto obbligatorio. "Lasulla imposizione deineidie dispiace che un giornale che ha l'ambizione di essere riferimento del mondo della Qualità la dia in questo modo", spiega il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francescocommentando un articolo polemico su un concetto espresso dall'esponente del governo di Giorgia Meloni al Vinitaly, la fiera del vino di Verona. "Non c'è alcuna imposizione intesa come obbligo di legge, ma sollecitazione a valorizzare i nostri eccellenti", chiarisce. L'obiettivo del ministro è di valorizzare le eccellenze italiane che rendono unica la tradizione gastronomica del nostro Paese. "Il confronto ...