Fonti Usa | attacco a Iran dopo la Pasqua

(Di giovedì 18 aprile 2024) 10.05 E' improbabile che Israele attaccherà l'prima della fine dellaebraica, che avrà inizio il 22 aprile e terminerà il 29.Lo sostiene una fonte Usa alla Abc,ripresa dai media isrealiani.Biden avrebbe convinto Netanyahu. Tuttavia, la stessa fonte ha detto che "tutto può sempre cambiare" e che i comandanti dei Pasdaran, i guardiani della rivoluzione islamica,e la leadershipiana, sono in una situazione di allarme elevato. Alcuni sarebbero rifugiati in abitazioni sicure o in strutture sotterranee.

