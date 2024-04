Fonti Usa negano ok a Israele su Rafah

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 18 aprile 2024) 18.29 L'amministrazione Biden è ancora preoccupata che una invasione israeliana di, nel sud di Gaza, possa portare a un grande numero di vittime civili. Lo riferisce il sito Axios, citando dirigenti Usa che hanno negato categoricamente le indiscrezioni secondo cui la Casa Bianca avrebbe dato il via libera a una operazione aserinunciasse a colpire l'Iran come rappresaglia per l'attacco dello scorso fine settimana.