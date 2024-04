Fondi Asilo nido comunale | oggi la tradizionale cerimonia della posa della prima pietra

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di giovedì 18 aprile 2024)” in via Lazio dove è in corso di costruzione il nuovo. Dopo la cantierizzazione dell’area, lo scavo e i primi interventi, questa mattina l’impresa aggiudicataria ha iniziato a lavorare alle fondazioni. La struttura, interamente finanziata con risorse PNRR, potrà ospitare 133 bambini. Come L'articolo Temporeale Quotidiano.