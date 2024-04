Fondazione Fair | Avere anche in Italia modello condiviso di ricerca e studio su gioco responsabile

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 18 aprile 2024) (Adnkronos) – La, nata recentemente su iniziativa di Sisal per promuovere un nuovo approccio albasato su studi e, presenta oggi i risultati della sua primain una tavola rotonda dal titolo 'Un Nuovo Approccio al' nell'ambito di Ige –n Gaming Expo, in corso in questi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.