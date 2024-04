Flash | Matteo Picardi si è dimesso dal Comune di Salerno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 18 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl direttore generale deldisi èdal suo incarico. Non si conoscono ancora le motivazioni della decisione, ma alla base della scelta didi lasciare palazzo di città potrebbe esserci stato lo scontro con il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca.Due settimane fa il governatore aveva incontratoed Enzo Luciano, capostaff , insieme agli assessori e al sindaco die aveva rivolto un appello a tutti per un atteggiamento diverso. In modo particolare, il presidente della regione Campania aveva ritenuto necessario intervenire dopo le preoccupazioni all’interno della giunta e deldi...