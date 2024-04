(Di giovedì 18 aprile 2024), 18 aprile 2024 – Un tour in cinque tappe per scoprire i luoghinouvelle vaguecreatività, tra designer e maker che hanno sposatoe la: Accademia Italiana partecipaFashion Revolution Week, una settimana di eventi che vertono in tematiche di sostenibilità nell’universo fashion, animata dCo Fondatrice Fashion Revolution e Coordinatrice Fashion Revolution Italia Marina Spadafora. Nella sede di Roma allo Scalo di San Lorenzo Sabato 20 aprile, un workshop di upcycling a cura di Coloriage, una sartoria sociale multifunzionale nel cuore di Roma uno spazio di incontri creativi, dove designer e artigiani di provenienze diverse condividono saperi e tecniche per creare capi unici e originali, pronta ad insegnare ...

La Polizia di Stato è intervenuta ieri sera, 15 aprile 2024, verso le 20.30 in via delle Seggiole a Firenze per la segnalazione giunta al numero d’emergenza 112 Nue da parte di alcuni passanti, ... (firenzepost)

Firenze , 17 aprile 2024 - Via Torcicoda , l’asse portante dell’Isolotto, abbandonata e in balia del degrado , soprattutto nelle ore notturne. Lo denunciano i sempre meno commercianti che chiudono il ... (lanazione)

Firenze, al via un itinerario in oltrarno alla scoperta della moda etica - Firenze, 18 aprile 2024 – Un tour in cinque tappe per scoprire i luoghi della nouvelle vague della creatività, tra designer e maker che hanno sposato Firenze e la moda etica: Accademia Italiana partec ...lanazione

A Firenze c'è il condominio sociale - Alloggi, spazi per socializzare e servizi per ultrasessantacinquenni: è quanto offre in via Baracca. Costo mensile, da 1200 a 1400 euro con un contributo privato stabilito in base all'Isee.rainews

"Disability Pride 2024" a Torino sabato 20 aprile: percorso corteo e variazione linee Gtt - Sfilata organizzata da un coordinamento di nove realtà del territorio con l'obiettivo di rivendicare non solo diritti, ma anche orgoglio e visibilità ...torinotoday