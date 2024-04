Fiorentina-Viktoria Plzen oggi in tv | canale - orario e streaming ritorno quarti Conference League 2023 2024

(Di giovedì 18 aprile 2024) Tutto aperto per quanto riguarda la qualificazione tra. I Viola però potranno godere del supporto del proprio pubblico all’Artemio Franchi, dove stasera, giovedì 18 aprile, alle ore 18.45 è in programma la sfida dideidi finale di. Poche emozioni nella gara d’andata: i cechi che hanno confermato la loro fama di squadra arcigna e difensiva, ma con diverse difficoltà nel pungere in fase offensiva. La squadra di Italiano è nettamente favorita, e vuole proseguire il proprio cammino nella competizione, che date le recenti difficoltà in campionato è diventata il primo obiettivo stagionale. Il ricordo della cavalcata dello scorso anno, interrotta solo in finale contro il West Ham, è ancora vivo negli occhi del ...

