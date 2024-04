Fiorentina-Viktoria Plzen LIVE 0-0 | Jedlicka fa una paratona su Belotti

l’episodio arbitrale chiave del match valido per i quarti di Conference League 2023/24: Moviola Fiorentina Viktoria Plzen l’episodio chiave della Moviola del match tra Fiorentina e Viktoria Plzen , ... (calcionews24)

Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Fiorentina-Viktoria Plzen, match valido per il ritorno dei quarti di Conference League 2023/2024. Lo 0-0 dell’andata non è granché per i viola, che ... (sportface)