Fiorentina-Viktoria Plzen LIVE 0-0 | Jedlicka fa una paratona su Belotti - Beltran calcia centrale

Due sorprese nellle distinte comunicate dalla Fiorentina prima del match contro il Viktoria Plzen . Non vanno neanche in panchina Giacomo Bonaventura e M’Bala Nzola . Per l’esperto centrocampista ... (sportface)

LIVE FV, Fiorentina-V. PLZEN 0-0: META' PRIMO TEMPO, VIOLA IN FORCING - 24'- Altra potenziale chance per la Fiorentina: Kouame tenta il tiro dal limite: pallone rimpallato che finisce in area, settore destro, per Mandragora, che si coordina per il cross, lob ...firenzeviola

La Fiorentina sfida il Plzen: quanto valgono le semifinali di Conference - I viola di Vincenzo Italiano voglio essere protagonisti anche quest’anno dopo essere arrivati in finale la stagione scorsa.calcioefinanza

Fiorentina-Viktoria Plzen, Italiano: “Bonaventura va preservato” - Allo stadio Artemio Franchi, alle ore 18.45 andrà in scena Fiorentina-Viktoria Plzen, match di ritorno dei quarti di finale di Conference League. Poco prima ...footballnews24