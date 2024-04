Fiorentina-Viktoria Plzen LIVE 0-0 | Jedlicka è prodigioso su Belotti e su Kouamé - poi palo del Gallo

Due sorprese nellle distinte comunicate dalla Fiorentina prima del match contro il Viktoria Plzen . Non vanno neanche in panchina Giacomo Bonaventura e M’Bala Nzola . Per l’esperto centrocampista ... (sportface)

LIVE FV, Fiorentina-V. PLZEN 0-0: KOUAME E POI PALO DI BELOTTI, PORTA STREGATA - 31'- Anche oggi, per ora, porta di Jedlicka stregata. La Fiorentina ci sta provando in ogni mano, soprattutto forzando il gioco aereo, ma per ora non si passa. 29'- INCREDIBILE ...firenzeviola

LIVE FV, Fiorentina-V. PLZEN 0-0: PROBLEMI PER BELTRAN, SI SCALDA BARAK - 27'- Problemi per Beltran, che accusa un colpo alla caviglia, problema ereditato da un contrasto di un paio di minuti fa. Dopo qualche prova l'attaccante argentino si è ...firenzeviola

La Fiorentina sfida il Plzen: quanto valgono le semifinali di Conference - I viola di Vincenzo Italiano voglio essere protagonisti anche quest’anno dopo essere arrivati in finale la stagione scorsa.calcioefinanza