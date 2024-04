Fiorentina-Viktoria Plzen - le pagelle di CM | eroe Nico Gonzale - Dodò non si ferma m -i, Belotti a secco

Il video dei gol e degli Highlights di Fiorentina-Viktoria Plzen , match valevole per il ritorno dei quarti di finale della Conference League 2023 / 2024 . Primo tempo totalmente dominato da parte dei ... (sportface)

FIO-PLZ 1-0, Nico col destro. I viola sono avanti al 105' - Si sblocca il doppio confrronto tra Fiorentina e Viktoria Plzen. Nico Gonzalez ha portato avanti i viola al 92' con un colpo d'esterno destro sugli sviluppi di un calcio d'angolo ...firenzeviola

LIVE FV, Fiorentina-V. PLZEN 2-0: IKONE- BIRAGHI, CONTROPIEDE PERFETTO E RADDOPPIO DEL CAPITANO - 111'- Salta il Franchi! Fiorentina ormai a un passo dalla qualificazione in semifinale! 110'- Ripartenza fragorosa dei viola, Ikoné porta palla per quaranta metri e ...firenzeviola

Conference League: in campo Fiorentina-Viktoria Plzen 2-0 DIRETTA e FOTO - In campo Fiorentina-Viktoria Plzen 2-0 DIRETTA per il ritorno dei quarti di finale di Conference League.ansa