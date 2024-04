Fiorentina - quanta fatica | la semifinale arriva nel supplementare contro il Viktoria Plzen

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 aprile 2024) Missione compiuta, ma. Labatte 2-0 ilai supplementari e si qualifica per ladi Conference League 2023/2024, dove sfiderà una tra Club Bruges e PAOK. Dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari, la squadra viola di Vincenzo Italiano si affida alle reti di Nico Gonzalez e Biraghi e fa un regalo all’Italia in chiave ranking. La prima occasione si presenta al 6?. Spunto di Kouame e assist per Belotti che trova il modo di calciare ma si arrende al riflesso di Jedlicka. Dodici minuti dopo ci prova Beltran: progressione centrale e conclusione da fuori area debole e centrale, con il portiere avversario che blocca senza problemi. C’è una sola squadra in campo ed è quella di casa. Che però, come spesso capita, non fa della freddezza sotto porta la sua ...