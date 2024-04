Fiorentina - missione compiuta | vittoria per 2-0 sul Viktoria Plzen e semifinali di Conference League

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 18 aprile 2024) Obiettivo centrato, anche se con estrema fatica. Ladi Vincenzo Italiano è riuscita a piegare ile qualificarsi per la semifinale di, competizione che vede la Viola come una delle principali favorite allafinale. Ma riuscire a spuntarla ci sono voluti i tempi supplementari. Vero che la squadra italiana ha dominato la partita dall’inizio alla fine, ma per lunghi tratti della sfida la porta avversaria era sembrata maledetta. Un dato su tutti: laha calciato in porta ben 30 volta, riuscendo però a spuntarla per 2-0 soltanto all’overtime, quando lo spettro dei rigori aveva iniziato a fare capolino. Protagonista assoluto della sfida il portiere ospite Jedlicka, protagonista di una parata sensazionale su ...