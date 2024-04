Fiorentina in semifinale | ma che fatica 2-0! Segnano Nico e Biraghi nei supplementari Pagelle

(Di giovedì 18 aprile 2024)in. Sulle note della "Prima cosa bella" dei Ricchi e Poveri. Vecchia ma piacevole, dedicata alla squadra che ha messo tutto in questan partita.titanica: perchè si arrende solo nei, a due fendenti diGonzalez e, lo spettacolare portierino Jedlicka. Migliore in campo. E l'ucapace di tenere a galla, appunto fino all'extra time, un Viktoria Plzen assai modesto, ma pugnace e combattivo anche oltre il consentito L'articolo proviene da Firenze Post.

