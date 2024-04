Fiorentina in semifinale di Conference! Nico Gonzalez e Biraghi piegano il Plzen ai supplementari

(Di giovedì 18 aprile 2024) Lasi prende la qualificazione per ladiLeague ma deve arrivare aiprima di festeggiare:spezzano gli equilibri e fanno esultare il Franchi che alla fine applaude i giocatori di Vincenzo Italiano.

Roma - Milan e Atalanta -Liverpool in Europa League, Fiorentina -Viktoria Plzen in Conference. Il calcio italiano può presentarsi con tre rappresentanti... (calciomercato)

tutto in una notte. Parafrasando il celebre film di John Landis con Michelle Pfeiffer, Roma e Milan si giocano l`accesso alle semifinali di... (calciomercato)

I Diffidati di Fiorentina-Viktoria Plzen : ecco i giocatori a rischio squalifica tra le fila dei viola in vista dell’eventuale semifinale di andata di Conference League 2023/2024. Ci sono due ... (sportface)

LIVE FV, Fiorentina-V. PLZEN 0-0:FINISCE LA PARTITA DI BELOTTI, DENTRO IKONE - Allo Stadio Artemio Franchi, la squadra Viola si gioca l’accesso alle semifinali di Conference League contro la formazione ceca. Per gli italiani, sarebbe la seconda semifinale europea consecutiva. Il ...informazione

LIVE FV, Fiorentina-V. PLZEN 2-0: IKONE- BIRAGHI, CONTROPIEDE PERFETTO E RADDOPPIO DEL CAPITANO - 111'- Salta il Franchi! Fiorentina ormai a un passo dalla qualificazione in semifinale! 110'- Ripartenza fragorosa dei viola, Ikoné porta palla per quaranta metri e ...firenzeviola

Conference League: in campo Fiorentina-Viktoria Plzen 2-0 DIRETTA e FOTO - In campo Fiorentina-Viktoria Plzen 2-0 DIRETTA per il ritorno dei quarti di finale di Conference League.ansa