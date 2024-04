Fiorentina - il trionfo porta in semifinale di Conference League Le voci dei protagonisti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Firenze, 18 aprile 2024 - Nel dopo partita sono stati tre i calciatori dellache si sono presentati davanti ai microfoni dei giornalisti come da protocollo Uefa. Nico Gonzalez è stato l'autore del gol che ha buttato giù il muro difensivo ceco durante il primo tempo supplementare: "Abbiamo fatto una grande partita. Sono contento di essere tornato al gol dopo tanto tempo. Mi fa piacere, sono felice. Sono contento per questa squadra che ha dato tutto. Con l’espulsione si sono chiusi ancora di più, ma non abbiamo perso la pazienza. Non lo so perché a volte il gol non arriva, io provo sempre a segnare, fare assist o a saltare l’uomo, ma anche io mi faccio questa domanda. Non sono stanco, mi sento bene. La stanchezza è normale dopo la partita di oggi, ma sono contento”. Gonzalez risponde così a chi gli chiede se laè una squadra ...