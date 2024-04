Finisce sotto una balla di fieno di 300 kg mentre badava i cavalli | muore donna di 32 anni

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 18 aprile 2024) Un incidente ancora pieno di punti interrogativi quello della trentaduenne morta schiacciata da unadiLa passione per iaccomuna migliaia di persone. C’è chi ama prendersene cura, provvedendo a garantirgli una vita soddisfacendo i bisogni di cui necessita, e chi cavalcarlo, quindi facendolo come hobby o addirittura come sport, tra gare di velocità o a ostacoli. Vi sono poi altri che hanno sempre visto l’arte del cavalcare come un rischio per l’uomo. Stando sul dorso di un animale diventa complicato gestirne o prevedere comportamenti improvvisi che possono compromettere la nostra incolumità. D’altronde, ogni tanto nella cronaca si leggono notizie inerenti situazioni di questo tipo. In cui una caduta o una reazione del cavallo ha arrecato d, anche irrimediabili.al ...