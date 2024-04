Fine vita - il Governo ricorre al Tar

(Di giovedì 18 aprile 2024) 17.39 Ilha depositato un ricorso al Tar contro la Direzione generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna per chiedere l'annullamento delle delibere di giunta che danno attuazione al suicidio medicalmente assistito. Nelle motivazioni del ricorso riportate in un documento si afferma che le delibere "evidenziano la carenza assoluta di potere dell'ente" sul tema dele la "contraddittorietà" nelle linee guida inviate alle aziende sanitarie per il suicidio assistito.

