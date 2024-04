Fine vita - Governo ricorre a Tar contro delibere Emilia Romagna

Il governo ricorre al Tar contro le delibere dell’Emilia Romagna sul suicidio medicalmente assistito - Bologna, 18 apr. (askanews) – Il governo raddoppia i ricorsi al Tar di Bologna contro le delibere della Giunta Bonaccini sull accesso Fine vita in Emilia Romagna e la relativa direttiva alle Asl sulla ...askanews

Tifoso Roma ammette: «Non sono malato terminale. Per ora non andró in Svizzera, ma penso al Fine vita» - «Viviamo in una società in cui se stai male devi piangere e piangerti addosso. Se agli altri appari come uno che ride, che scherza, allora non può essere vero che soffri. Se ...ilmessaggero

Fine vita, proposte di legge in 15 regioni - Sono quattro fino ad oggi le persone che hanno ottenuto l'accesso alla morte volontaria assistita in Italia, 3 delle quali seguite dal collegio legale dell'Associazione Luca Coscioni.ansa