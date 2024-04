Fiction mediaset Viola come il mare 2

(Di giovedì 18 aprile 2024) Prossimamente su Canale 5 arriva la seconda stagione di “il”, con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. Gli episodi e i video saranno disponibili sul sito e applicazioneInfinity. Trama Lavede Can Yaman nel ruolo di Francesco Demir, un ispettore capo di polizia con un talento investigativo innato, ma propenso a infrangere le regole pur di raggiungere i suoi obiettivi. Non crede nelle relazioni stabili, a differenza di, interpretata da Francesca Chillemi, una giornalista che ha il dono di percepire i sentimenti altrui attraverso la sinestesia. Mentreaffronta la sua personale ricerca interiore, Francesco si trova a scontrarsi con il suo passato quando la madre di quest’ultimo decide di tornare a Palermo ...

Terra Amara sta subendo numerosi cambi di programmazione in vista del finale di stagione: ecco Quando va in onda la prossima puntata della soap turca di Canale 5.Continua a leggere (fanpage)

Vanina 2 – Un Vicequestore a Catania ci sarà Le ultime news sulla Fiction di Canale 5 - Vanina 2 - Un Vicequestore a Catania ci sarà Le ultime news sulla Fiction di Canale 5 che ha come protagonista Giusy Buscemi ...superguidatv

Sandokan con Can Yaman su Rai1. Lady Marianna La stupenda Alanah Bloor. Cast, quando va in onda e anticipazioni - ' Sandokan ', ci siamo. La Fiction evento internazionale avrà il primo ciak ufficiale il 22 aprile. Una serie tv prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction c ...affaritaliani

Giorgio Marchesi rompe il silenzio dopo l’ultima puntata di Vanina: il pensiero emozionante - Giorgio Marchesi ringrazia tutti dopo il finale di Vanina su Canale 5 Ieri 18 aprile è andata in onda il finale di Vanina sui teleschermi di Canale ...televisionando