Festival dell' Innovability Domenico Rinaldini - Presidente Consorzio Ricrea | Valorizzare eccellenze italiane nel campo del raccolt - riciclo e trattamento dell' imballaggio

(Di giovedì 18 aprile 2024) "Chi produceha tutto interesse affinché il prodotto sia sostenibile. Laddove i Comuni organizzano laa e puntano sulla formazione i risultati si raggiungono. Va detto che il sistema italiano dia,è quello in Europa più efficace e tra

"Il Packaging è parte strategica e integrante per tutta la filiera del food. È un settore che negli anni si è molto evoluto sia in ottica di performance di processo che di garanzia della qualità e ... (ilgiornaleditalia)

ArteVento, torna il Festival internazionale dell'Aquilone di Cervia: dodici giorni di spettacoli nel cielo - Ogni giorno lungo un chilometro di spiaggia, voleranno aquiloni d'arte, etnici e creazioni 3D. La Corea è l'ospite d'onore della 44° edizione, omaggi anche a ...bologna.repubblica

Ceo di Amu Tv, 'non c'è una stampa libera in Afghanistan' - "Non c'è una stampa libera all'interno dell'Afghanistan e da quando sono tornati i talebani su 10mila giornalisti che erano presenti nel Paese, ne sono rimasti 2mila e stanno facendo un lavoro fondame ...ansa

Pokè Melodrama è il titolo del primo album di Angelina Mango - Esce il 31 maggio “poké melodrama” (LaTarma Records, distribuito da ADA / Warner Music), il primo album di inediti di Angelina Mango, disponibile in pre-order. “poké melodrama” è il riassunto delle ta ...domanipress