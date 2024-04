Festival del circo 2024 | star internazionali - scuola e passeggiate in provincia di Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ozzano (), 18 aprile– Al via la settima edizione di Artin, ilinternazionale circense che aprirà le porte domenica 21 aprile a Ozzano, nel parco di via della Repubblica. L’evento, che si protrarrà fino ad agosto, offre una variegata proposta culturale tra spettacoli, mostre artistiche ed eventi multisensoriali immersi nella natura. Un programma imperdibile, per una primavera-estate all’insegna dell’arte e dell’intrattenimento. Ilnasce a Ozzano, per poi estendersi a Castel San Pietro Terme e a Minerbio. Le tre località ospiteranno artistie compagnie italiane, con un ricco cartellone di ben sessanta appuntamenti. La scena si apre questa domenica alle 16.30 con i Giochi creativi dell’Officina Clandestina, un’istallazione ludico-sonora ...