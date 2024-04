Festival Bellezze interiori Quaranta appuntamenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024) Iltorna con il suo ricco e suggestivo programma di musica e arte nei giardini segreti di Como, e una nuova formula: al classico weekend di Como del 18 e 19 maggio si aggiungono quattro eventi speciali sul Lario e in provincia durante tutto il mese. Novità principale della sesta edizione della rassegna organizzata dalla cooperativa sociale Tikvà, è infatti un ricco “Fuori“ tra il lago e la provincia. In totale saranno 20 le location coinvolte, con un calendario di 40fra concerti, visite guidate, degustazioni, laboratori e mostre che impegnerà tutti i weekend del 18 e 19 maggio, due giorni nel centro storico che rimangono il cuore del. Il pubblico potrà accedere a ben 14 giardini aperti, compresi i pensili di via Volta e alcune ...