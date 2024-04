Ferrovia Valle Caudina - Fucci | Raccolto l’impegno di EAV e ANSFISA ad accelerare la riapertura della linea

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 18 aprile 2024) Tempo di lettura: 4 minutiA seguito dell’incontro del 4 aprile scorso fra il presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio, e i sindacie di Santa Maria a Vico, si è provveduto a istituire un tavolo permanente di confronto sullaria Cancello-Benevento e sulla qualità del servizio che sarà offerto. Al tavolo, oltre all’Eav, sono invitati a partecipare tutti i Comuni interessati dalla. In questo scenario, il presidenteCittà(Unione dei comuni caudini) e sindaco di Arpaia, Pasquale, in rappresentanza delle Amministrazioni comunali coinvolte, ha provveduto a contattare le parti interessate per sollecitare ...