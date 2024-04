Ferrari - risultati record nel 2023 Plebiscito sull’azionariato diffuso

(Di giovedì 18 aprile 2024) "Abbiamo mantenuto le promesse". Il presidente John Elkann accarezza gli azionisti, riuniti in assemblea ieri ad Amsterdam, annunciandoper ile proponendo loro un dividendo di 2,443 euro per azione, in crescita del 35% rispetto all’anno precedente, pari a un ammontare complessivo di circa 440 milioni di euro. "Nonostante le difficoltà dovute a un contesto macroeconomico complesso, si sono confermate la forza del brand e la vitalità dell’azienda – ha aggiunto Elkann – L’unicità dinel settore del lusso è evidente non solo nei nostri solidifinanziari, che stabiliscono nuovi, ma anche nella prevedibilità e nella costanza dei, tutti fattori che contribuiscono a infondere fiducia negli ...

