Fermati in aeroporto con 70 chili di farmaci illegali in valigia | scatta il sequestro penale

(Di giovedì 18 aprile 2024) Bologna, 18 aprile 2024 - Erano appena arrivati all'Gugliemo Marconi di Bologna con oltre 2000e cosmeticinelle valigie, per un peso complessivo di circa 70: per questo funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli e militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza del capoluogo emiliano hanno denunciato due passeggeri di nazionalità ghanese e nigeriana e sequestrato il materiale. I due erano in arrivo dai rispettivi Paesi d'origine e nelle proprie valigie avevano tentato di occultare i prodotti, prevalentemente di natura antidolorifica e antibiotica. Ma l'introduzione disul territorio nazionale senza le prescritte autorizzazioni dell'Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) è vietata. Per questo, tutti i prodotti rinvenuti ...