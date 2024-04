Femminicidio di Aosta - il sospettato in ospedale per un malore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 18 aprile 2024) Unper Sohaib Teima, il ventunenne residente a Fermo,per iladdella compagna Auriane Nathalie Laisne, 22 anni. Il giovane usciva dal carcere di Grenoble, dove si trovava per essere trasportato alla Corte d’Appello, che deciderà sulla sua estradizione in Italia.Leggi anche: Ragazza uccisa ad, gli inquirenti: “Nessun raptus, è un” InSohaib Teima, tentato suicidio Si è sentito male mentre usciva dal carcere di Grenoble per essere trasportato davanti alla Corte d’Appello che dovrà decidere sulla sua estradizione ed è stato ricoverato inSohaib Teima. Il ventunenne è stato arrestato il 10 aprile a Lione, perchédi aver ucciso la sua compagna, la ...