Fedez | Sono ufficialmente il nuovo Ceo di Versace - grazie Donatella per la fiducia Poi il chiarimento – VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) “ilCEO diper la”. Così ha annunciatonelle scorse ore su Instagram pubblicando una foto che lo ritraeva sorridente nello studio della stilista e imprenditrice. Look total black per, t-shirt e jeans scuri per il rapper, i due posano atteggiandosi con gli occhiali da sole scuri. Neanche a dirlo, lo scatto ha fatto il giro del web in pochi minuti, lasciando tutti a bocca aperta. Tanto che, vedendo il fermento che si era creato, l’ormai ex marito di Chiara Ferragni ha voluto precisare: “Ragazzi, prima che il titolo in borsa dicrolli per colpa mia… Stavamo scherzando, nonil CEO di ...