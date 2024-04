Federico Fashion Style finisce in ospedale dopo l’aggressione sul treno | il motivo è vergognoso

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 18 aprile 2024) Pubblicato il 18 Aprile, 2024 Nel 2023fece coming out, confermando le voci che già da diverso tempo circolavano sul suo orientamento sessuale. Purtroppo però il parrucchiere dei vip, così come tante altre persone gay, devono fare i conti con l’omofobia, una vera piaga sociale che continua a dilagare benché siamo ormai nel 2024. E quanto sia ignorante e purtroppo anche violenta l’omofobia l’ha scoperto lo stessoLauri, in arte per l’appunto, che tramite due Storie su Instagram ha raccontato della vergognosa aggressione subita su unper la sola “colpa” di essere gay. Il racconto di: “Quello che è successo è ...