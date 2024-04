Federico Fashion Style aggredito in treno | “Preso a schiaffi perché omosessuale - è vergognoso”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 18 aprile 2024)è statomentre viaggiava in: "Preso ae un pugno in faccia davanti agli occhi di tutti. Essere insultato per l'orientamento sessuale è vergognoso, ancora esistono gli omofobi". Il noto parrucchiere si trova ora in ospedale per accertamenti.