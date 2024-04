Febbre dengue | nuovo caso isolato al Goretti di Latina Scattano le misure di sicurezza

(Di giovedì 18 aprile 2024) Pubblicato il 18 Aprile, 2024 Un uomo residente di, di 40 anni, ha scoperto di essere affetto dal virus delladopo giorni di sintomi che aveva inizialmente scambiato per un’influenza comune. Conalta e dolori persistenti, l’uomo è stato ricoverato all’ospedale Santa Maria, dove è stato prontamentee sottoposto alle terapie necessarie seguendo i protocolli della Asl diper le malattie infettive. Sintomi evidenti e ricovero ospedaliero Il paziente ha mostrato sintomi classici della, tra cuisopra i 38 gradi, intensi mal di testa, dolori muscolari e articolari, e segni di eruzioni cutanee. Come riportato dai colleghi del Messaggero, data la gravità dei sintomi, i medici hanno deciso per il ...

Bassetti: “Non solo dengue. Attenzione a queste malattie infettive” - Attenzione richiesta da Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, sulla situazione in Italia.newsmondo

L'epidemia di dengue in Italia: un'analisi dettagliata - L'epidemia di dengue continua a minacciare il mondo intero. In Italia, dall'inizio del 2024, sono stati registrati oltre 100 casi di persone infette e la situazione in prospettiva non è per niente del ...informazione

Confermato il primo caso in Valle d'Aosta di Febbre dengue - La Valle d'Aosta registra il suo primo caso di Febbre dengue. La conferma arriva dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Usl. «Il paziente è un giovane residente ad Aosta, recentemente rientrato ...aostaoggi