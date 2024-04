FdI e Pd in leggero calo - cresce FI

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 18 aprile 2024) AGI - Dati interessanti quelli della Supermedia AGI/YouTrend di oggi. I due principali partiti (FdI e Pd) sembrano alquanto in difficoltà: il primo perde ancora leggermente terreno e fa segnare un nuovo record negativo da quando si è insediato il Governo Meloni, mentre il secondo non riesce a restare agganciato alla importante soglia "psicologica" del 20%. Nel frattempo, Forza Italia (qui considerata ancora da sola, ma che dalla prossima settimana verrà considerata insieme a Noi Moderati) si consolida al quarto posto staccando leggermente la Lega, mentre la lista Stati Uniti d'Europa perde un punto rispetto alla somma delle componenti (Italia Viva e +Europa) rilevate due settimane fa; a ogni modo, la soglia del 4% resta un traguardo alla portata anche di AVS e Azione. A causa dello "spacchettamento" delle componenti della coalizione di centrosinistra per come si era presentata ...