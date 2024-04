Fatto gravissimo Benigno cacciato dall’Isola dei Famosi - Cecchi Paone spiega tutto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 18 aprile 2024) “Qualcosa di molto grave”. Isola dei, la confessione disu. Il racconto dell’ex naufrago fa capire più o meno quello che potrebbe essere successo, anche se di, ad oggi, non si è ancora capito perché. Da una parte c’è lo stesso Francescoche racconta la sua versione: “Prima per loro mi ero ritirato, ho smentito e così hanno detto che mi hanno escluso per comportamenti”. >> “Ah, ora l’eliminato…”. Isola dei, brutte notizie per i due naufraghi: cosa si è scoperto Poi dice: “Fra cinque minuti diranno che ho sparato a un gabbiano che ha attraversato davanti l’isola, poi diranno che ho passato una notte d’amore con lui. Fate attenzione ragazzi che questi sono pericolosissimi. Vi chiedo di far vedere tutte le ...