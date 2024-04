Famiglie alla canna del gas salvate dalle rinnovabili Gli impianti solari che danno energia a intere comunità

Il Senato ha approvato il disegno di legge di revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, conosciuto come ddl Valditara . La proposta ... (orizzontescuola)

Panettiere L’incremento della spesa sanitaria diretta delle famiglie (out of pocket), combinato con la rinuncia da parte di quasi due milioni d’italiani a visite ed accertamenti diagnostici per ... (quotidiano)