Fallout - la serie TV è canonica e coerente con i videogioch - spiega Todd Howard

(Di giovedì 18 aprile 2024) LaTV disu Amazon Prime Video continua a tenere banco tra i fan del videogioco e non solo. I primi, in particolare, oltre ad esprimere la loro soddisfazione per una trasposizione realizzata a regola d’arte, non sono riusciti a nascondere un certo disappunto per presunte incoerenze a livello di trama. Se siete suscettibili agli spoiler vi consigliamo di interrompere qui la lettura. I giocatori dipiù attenti hanno rilevato possibili incoerenze a livello di date tra latv e alcuni degli eventi vissuti in: New Vegas. Nella, infatti, si parla della “caduta di Shady Sands” collocandola nel 2277. Il problema è che nel videogioco: New Vegas, ambientato nel 2281, si parla della stessa città come di un luogo ancora ...