Fallout 5 si farà - ma serve molt - molta pazienza

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il futuro della seriedopo il successo della trasposizione di Amazon Prime video è tra le priorità dei fan vecchi e nuovi. Bethesda ha confermato che i lavori sul prossimo capitolo sono all’orizzonte, ma che prima bisogna completare altri progetti in corso. Parlandone su X, Emil Pagliarulo ha spiegato che il principale limite allo sviluppo di tanti videogiochi della portata di The Elder Scrolls oè la disponibilità di risorse umane. Anche se Bethesda può contare su un gran numero di sviluppatori, questi non sono sufficienti per pensare di portare avanti parallelamente più progetti complessi. Al momento la maggior parte delle risorse sono orientate sullo sviluppo del prossimo capitolo di The Elder Scrolls e sul supporto post lancio per Starfield e76. Solo in seguito si potrà pensare a5, ...