Fa X Te - nasce il portale che avvicina volontari e associazioni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 18 aprile 2024) Bergamo. A fronte di 4,661 milioni die attivi nelle organizzazioni sul territorio nazionale, secondo il censimento permanente delle istituzioni non profit realizzato dall’Istat nel 2022, esistono oltre 2 milioni di personee che esercitano il proprio impegno in modo occasionale senza essere inquadrate all’interno delle organizzazioni. Un numero che negli ultimi 10 anni è andato crescendo e che evidenzia come le forme di impegno e di cittadinanza attiva stiano profondamente cambiando. Per mettere in connessione le disponibilità di queste persone con i bisogni delle organizzazioni CSV Bergamo presenta Fa X Te (faxte.eu), unpensato per incrociare le disponibilità dei cittadini con le proposte diato breve ed episodico organizzate dalle tante realtà che ...