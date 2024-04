Fa retromarcia e investe il figlio di un anno | il piccolo Matteo muore dopo due giorni di agonia

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 18 aprile 2024) Tragedia a Dosson, frazione del comune di Casier in provincia di Treviso. Un uomo stava facendocon la propria auto nel giardino di casa, quando ha inavvertitamente investito ildi une mezzo che giocava in cortile. La tragedia è avvenuta domenica scorsa. Il 45enne non avrebbe visto ilmentre effettuava la manovra. Nonostante gli immediati soccorsi e la corsa in ospedale, per ilnon c’è stato nulla da fare. Come riporta Il Messaggero, è mortoduedi. Ilè stato portato di corsa al pronto soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso e il personale medico è intervenuto tempestivamente nel tentativo di salvargli la vita. Purtroppo ...