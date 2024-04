F1 - Sergio Perez | Non ho dubbi che sarò in griglia nel 2025 Voglio rinnovare con Red Bull

(Di giovedì 18 aprile 2024)si prepara per il fine settimana del Gran Premio della Cina, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, ma la sua mente è già proiettata verso il futuro. Sul tracciato di Shanghai ci attende un weekend davvero intenso con la Sprint Race che proporrà un format rivoluzionato, senza dimenticare come non si corra sulla pista cinese dal lontano 2019 per cui si partirà davvero da zero per tutti. Il pilota del team Redha parlato soprattutto del suo futuro. Rimarrà nella scuderia di Milton Keynes? O, per meglio dire, lo vedremo ancora nello schieramento di partenza nel? Il messicano non sembra avere: “Sono concentrato sul tornare anche il prossimo anno. Sono in questo sport da tanto tempo e soli 34 anni per cui non ho”....

Dopo un anno, Sergio Perez ha centrato nuovamente la prima fila; è successo in occasione delle qualifiche valide per il GP del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena ... (oasport)

Weekend da Red Bull piglia tutto, visto che ha realizzato un’altra doppietta in questo gran premio disputato in terra giapponese. Primo Max Verstappen e secondo Sergio Perez , anche se non è riuscito ... (metropolitanmagazine)

Red Bull “spinge” Sainz in Audi-Sauber - Noi di Formulacritica, senza volerci arrogare doti divinatorie che non possediamo, abbiamo sempre sostenuto che Carlos Sainz in Audi Sauber ...formulacritica

F1 | “Ha ricevuto un’offerta vantaggiosa”: Marko svela il futuro di Sainz… - In un'intervista, Helmut Marko si sarebbe lasciato sfuggire il futuro di Carlos Sainz: dove andrà lo spagnolo nel 2025f1ingenerale

F1, anche in Cina è Ferrari contro Verstappen: quote favorevoli per l'olandese, Leclerc e Sainz inseguono un'altra impresa - La Formula 1 rimane in oriente per il Gran Premio della Cina, che arriva due settimane dopo la vittoria di Max Verstappen in Giappone. Proprio l'olandese parte di nuovo in pole nelle quote per un succ ...napolimagazine