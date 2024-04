F1 - Lando Norris | Sono ottimist - ma potrebbe non essere il circuito più adatto a noi

(Di giovedì 18 aprile 2024) Sembra voler mantenere un profilo bassonel classico media day riservato al GP della Cina, appuntamento numero cinque del Mondiale 2024 di Formula 1 che ritorna suldi Shanghai a sei anni di distanza dall’ultima volta, datata 2019. Il pilota della McLaren, unico della scuderia a raggiungere un piazzamento nel podio (ci riuscì nel GP d’Australia) fino a questo momento, ha infatti affermato di non aspettarsi troppe cose dal tracciato asiatico, probabilmente non eccezionale per risaltare le caratteristiche della sua monoposto: “È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo corso a Shanghai – ha detto– quindi non vedo l’ora di tornare in pista. La nostra ultima gara è stata leggermente impegnativa, ma siamo comunque riusciti a ottenere qualche punto in più. Ci siamo presi del tempo ...

